Тысяча верст – не крюк: родившегося в Германии волка обнаружили в Пиренеях

Барселона. Испания. Рекорд по протяженности миграции поставил волк из Германии. Он прошел 1240 километров до Испании, передает «МИР 24» Маршрут серого отследили по биологическому материалу, который он оставлял по пути, ученые Автономного университета Барселоны в Испании.