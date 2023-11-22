Глеб Никитин встретился со спортсменом-паралимпийцем Алексеем Талаем

Глеб Никитин встретился с белорусским спортсменом-паралимпийцем Алексеем Талаем. Общественный деятель, мотивационный тренер, член Национальной Паралимпийской сборной Республики Беларусь находится сейчас в Нижнем Новгороде.
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