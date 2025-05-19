La Stampa: Юрген Клопп станет новым тренером «Ромы»

Юрген Клопп может стать главным тренером «Ромы».Юрген Клопп может стать главным тренером «Ромы».Как сообщает La Stampa, немецкий специалист уже дал свое согласие возглавить итальянский клуб по окончании сезона.
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