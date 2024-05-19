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Формула-3. Имола. Мегетуниф выиграл 2-ю гонку, Бедрин – 30-й, Форнароли возглавил чемпионат

Пилот «Трайдента» Сами Мегетуниф одержал победу в основной гонке «Формулы-3» в Имоле. Успех стал для французского гонщика первым в данной категории.

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