Боец Царукян нокаутировал Руффи в первом раунде на UFC 331

Второй номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Арман Царукян одержал уверенную победу над представителем Бразилии Маурисио Руффи на турнире промоушена под номером 331.
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