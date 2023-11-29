Третий американский фронт открылся! И это - не Тайвань.

СК

Степан Капуста

Мотивация Мадуро непонятна. Но никакой "поддержки" от России ему предоставлять не следует. В их междоусобице Россия не помощник. Полагаю, Тайвань Китаю вооруженным путем присоединять (захватывать) в 2024 - 2025 годах не следует. Ситуация не настолько критическая, как перед 22.02.2022 у России, чтобы ввязываться в вооруженное столкновение. Через пару лет, когда Тайвань утратит способность к самостоятельности, поскольку возможности поддержки от США будут постоянно сокращаться, его можно будет присоединить мирными средствами, начав, хотя-бы, с блокады. Он и сам этого захочет, видя, как "гегемон" разваливается и на его защиту и поддержку рассчитывать уже не приходится.