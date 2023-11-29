На самом деле, если и сейчас китайцы момент прощелкают - они реально лохами будут. Ну, когда, если не теперь, в самом деле? Даже, до этого начавшегося конфликта, на фоне раздирающегося между Украиной и Израилем белоголовым орлом, запускать горячую фазу по, скажем так, возвращению Тайваня в родную гавань (где-то я это уже слышал, вроде бы, хм.
Третий американский фронт открылся! И это - не Тайвань.
Комментарии
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алексей миронов
Аффтор зажег! Че будет братцы?
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5 час.
СП
Сергей Потемкин
Да ! Мадуро не дура. Ура!
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4 час.
СК
Степан Капуста
Мотивация Мадуро непонятна. Но никакой "поддержки" от России ему предоставлять не следует. В их междоусобице Россия не помощник. Полагаю, Тайвань Китаю вооруженным путем присоединять (захватывать) в 2024 - 2025 годах не следует. Ситуация не настолько критическая, как перед 22.02.2022 у России, чтобы ввязываться в вооруженное столкновение. Через пару лет, когда Тайвань утратит способность к самостоятельности, поскольку возможности поддержки от США будут постоянно сокращаться, его можно будет присоединить мирными средствами, начав, хотя-бы, с блокады. Он и сам этого захочет, видя, как "гегемон" разваливается и на его защиту и поддержку рассчитывать уже не приходится.
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2 час.
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