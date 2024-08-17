Расчеты РСЗО «Град» сорвали ротацию ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» российских десантников группировки войск «Днепр» поразили командно-наблюдательный пункт (КНП) украинских националистов и сорвали им ротацию на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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