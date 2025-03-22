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Царьград

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21 венесуэльский мигрант депортирован США на базу Гуантанамо из-за подозрений

21 венесуэльский мигрант депортирован США на базу Гуантанамо из-за подозрений

Американские власти депортировали 21 венесуэльского мигранта на базу Гуантанамо, подозревая их в связях с преступной группировкой Tren de Aragua.

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