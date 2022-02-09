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Китай сегодня: стремительное развитие китайских брендов спортивной одежды

Портал PRC.TODAY (Китай сегодня) – После того, как сборная Китая выиграла свою первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года в смешанной командной эстафете по конькобежному спорту на шорт-треке в субботу, их форма и технологии, лежащие в её основе, привлекли широкое внимание китайской общественности, и многие высоко оценили растущие технологические возможности китайских … Сообщение Китай сегодня: стремительное развитие китайских брендов спортивной одежды появились сначала на Новостной портал PRC.

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