Портал PRC.TODAY (Китай сегодня) – После того, как сборная Китая выиграла свою первую золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Пекине 2022 года в смешанной командной эстафете по конькобежному спорту на шорт-треке в субботу, их форма и технологии, лежащие в её основе, привлекли широкое внимание китайской общественности, и многие высоко оценили растущие технологические возможности китайских … Сообщение Китай сегодня: стремительное развитие китайских брендов спортивной одежды появились сначала на Новостной портал PRC.