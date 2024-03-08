4 правила для успеха в IT-сфере

В связи с большим количеством направлений и специальностей ИТ, как сфера, подходит практически всем. В современных компаниях бизнес-процессы очень тесно связаны с ИТ-инфраструктурой, поэтому задействованы архитекторы, тимлиды и сисадмины.
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