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Анатомия бизнеса

1 подписчик

4 правила для успеха в IT-сфере

В связи с большим количеством направлений и специальностей ИТ, как сфера, подходит практически всем. В современных компаниях бизнес-процессы очень тесно связаны с ИТ-инфраструктурой, поэтому задействованы архитекторы, тимлиды и сисадмины.

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