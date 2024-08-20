Аршавин пошутил над Соболевым из-за невызова форварда в сборную России

Национальная команда сыграет с Таиландом и Вьетнамом Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» пошутил над игроком московского «Спартака» Александром Соболевым, который не получил вызов в сборную России на матчи в сентябре.