Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В РАН предрекли Европе похолодание, сравнимое с ледниковым периодом

В РАН предрекли Европе похолодание, сравнимое с ледниковым периодом

Из-за изменения картины течений в Северной Атлантике климат в Европе может резко измениться. Об этом предупредил ведущий научный сотрудник по природным катастрофам Пушкинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в разговоре со «Звездой».

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