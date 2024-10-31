В РАН предрекли Европе похолодание, сравнимое с ледниковым периодом

Из-за изменения картины течений в Северной Атлантике климат в Европе может резко измениться. Об этом предупредил ведущий научный сотрудник по природным катастрофам Пушкинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в разговоре со «Звездой».
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