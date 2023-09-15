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Немировски о поражении от «Сочи»: «Лучший матч «Сибири» по движению и атаке. Победы придут, если продолжим так играть»

«Сибирь» уступила со счетом 2:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ, проиграв третью игру подряд. «Первая смена началась хорошо, но закончилась не очень хорошо.

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