Прости нас, государь, что не отдали тебя под суд, а расстреляли!

Ежегодно в эти дни вся непрогрессивная, а точнее говоря -- реакционная часть российского общества кается перед Николаем Романовым и проклинает "кровавых борщевиков" за убийство бывшего царя и его домочадцев.
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