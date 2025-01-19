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Царьград

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Почему пишут, что война продлится до 2027 года?

Почему пишут, что война продлится до 2027 года?

Почему пишут, что война продлится до 2027 года? И какие факторы на это могут повлиять? Об этом рассказал журналист Царьграда Илья Головнёв в своей статье.

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