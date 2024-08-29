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  • Георгий Михалев
    Обычное дело, видимо через ж.пу рвали без наркоза.В петербургской к...
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Депутаты Госдумы предложили ужесточить правила для водителей-мигрантов

Депутаты Госдумы предложили ужесточить правила для водителей-мигрантов

Депутаты Госдумы предлагают ввести новые правила для водителей-мигрантов.Как отметил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале, в 2024 году в ДТП по вине водителей-мигрантов погибли 243 человека, более трех тысяч пострадали.

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