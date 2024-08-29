Депутаты Госдумы предложили ужесточить правила для водителей-мигрантов

Депутаты Госдумы предлагают ввести новые правила для водителей-мигрантов.Как отметил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале, в 2024 году в ДТП по вине водителей-мигрантов погибли 243 человека, более трех тысяч пострадали.