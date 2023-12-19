Семак, Личка и Ивич вошли в пятерку претендентов на приз лучшему тренеру РПЛ в ноябре-декабре

Опубликован шорт-лист номинантов на звание «Тренер месяца» в чемпионате России. Пятерку кандидатов составили Сергей Семак («Зенит»), Владимир Ивич («Краснодар»), Марцел Личка («Динамо»), Михаил Галактионов («Локомотив») и Рашид Рахимов («Рубин»), сообщает сайт РПЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии