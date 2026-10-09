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Регионы России

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Владельцы маломерных судов смогут подтверждать права через цифровой ID в Max

Владельцы маломерных судов смогут подтверждать права через цифровой ID в Max

«Цифровой ID» представляет собой цифровой аналог бумажных документов в формате QR-кода, позволяющий подтвердить личность, возраст и право на льготы, а также хранить важные документы в электронном виде.

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