Ким Кардашьян в обтягивающей маечке и Арабалла Чи в открытом платье попали в объективы папарацци

Правда, есть ощущение, что это немного разные фотографы и их работа заметно отличается. Дело в том, что, как известно, у Ким Кардашьян есть целый штат специально обученных «папарацци», которые, как бы, сливают в прессу её фото.
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