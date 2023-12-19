Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Прогноз погоды в Крыму на 19 декабря 🍃🫧 В Симферополе +7 и пасмурно В Севастополе +8 и дождь В Евпатории +8 и небольшой дождь В Джанкое +8 и пасмурно В Ялте +10 и небольшой дождь В Алуште +10 и облачно с прояснениями В Керчи +6 и пасмурно В Армянске +7 и пасмурно В Бахчисарае +8 и пасмурно В Феодосии +9 и пасмурно В Судаке +9 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24.