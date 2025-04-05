В Вашингтоне состоялись конструктивные встречи с представителями администрации США -- глава РФПИ К. Дмитриев

Москва, 4 апреля /Синьхуа/ -- Контакты с ключевыми представителями администрации президента Дональда Трампа были конструктивными, в ближайшее время запланированы новые встречи, которые позволят закрепить достигнутый прогресс.
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