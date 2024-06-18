ИН

Ирина Некрасова

Клоуны-то они клоуны, конечно... Но главный зеленый клоун - как та лягушка из известного анекдота: "Дура не дура, а тридцатник в день имею". Ведь третий год этот наркоша скребет по сусекам по всему миру и умудряется наскребать на оборону и даже порой на какой ни на есть контрнаступ. Так что в этой клоунаде хохляцкой мало смешного: население вполне успешно одурачено и оболванено, наполовину уничтожено, продажная верхушка щеневмерлой удачно гребет деньги лопатой от всей Гейропы, обеспечивая будущее своих уже, наверное, правнуков и праправнуков, СВО конца не видно, наши военные продолжают погибать в сражениях, Россия тратит огромные средства на вооружение... До смеха ли тут?..