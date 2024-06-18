Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Олег Самойлов
    Автор ПРАВ на 1111%! Вот только вычеркивать из памяти прошлое никак нельзя! Мы довычеркивались до того, что подавляющ...Прошлое должно ум...
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    Сейчас тебя в ту доброту, так через три дня повесишься!Прошлое должно ум...

Коллективный украинский клоун

Коллективный украинский клоун

Над всеукраинской коллективной пропагандистской клоунадой можно только хохотать, и больше ничего.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Клоуны-то они клоуны, конечно... Но главный зеленый клоун - как та лягушка из известного анекдота: &quot;Дура не дура, а тридцатник в день имею&quot;. Ведь третий год этот наркоша скребет по сусекам по всему миру и умудряется наскребать на оборону и даже порой на какой ни на есть контрнаступ. Так что в этой клоунаде хохляцкой мало смешного: население вполне успешно одурачено и оболванено, наполовину уничтожено, продажная верхушка щеневмерлой удачно гребет деньги лопатой от всей Гейропы, обеспечивая будущее своих уже, наверное, правнуков и праправнуков,  СВО конца не видно, наши военные продолжают погибать в сражениях, Россия тратит огромные средства на вооружение... До смеха ли тут?..
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14 час.
М
Мария
Наркошибздик, конечно, клоун. Однако, обогатился сказочно. Не удивлюсь, если окажется на первом месте в списке самых богатых людей планеты!
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13 час.

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