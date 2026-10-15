Афганистан: два человека погибли, еще 10 получили ранения и более 200 семей пострадали в Джелалабаде и его окрестностях, провинция Нангархар, из-за внезапного наводнения, вызванного проливными дождями.
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