В Карелии 80 человек отравились шаурмой

В Сегеже более 80 человек отравились шаурмой, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав Карелии. В Роспотребнадзоре сообщили, что, по данным результатам лабораторных исследований, в материалах от первых трех отравившихся обнаружена сальмонелла.