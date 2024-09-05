В Карелии 80 человек отравились шаурмой

В Сегеже более 80 человек отравились шаурмой, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав Карелии. В Роспотребнадзоре сообщили, что, по данным результатам лабораторных исследований, в материалах от первых трех отравившихся обнаружена сальмонелла.
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