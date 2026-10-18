🥊 Эмоции — в ринге! Вы рождались, росли, менялись жизненные обстоятельства, а этот турнир всё это время продолжал быть конвейером талантов для мирового бокса! В эти дни Симферополь принимает уже 47-й по счёту турнир памяти легендарного Педро Саэса Бенедикто.
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