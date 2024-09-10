Разведчики вычислили позицию украинской 155-мм гаубицы M777 по которой был нанесён удар барражирующим боеприпасом «Изделие-51» семейства «Ланцет».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Разведчики вычислили позицию украинской 155-мм гаубицы M777 по которой был нанесён удар барражирующим боеприпасом «Изделие-51» семейства «Ланцет».
Свежие комментарии