Наш российский FPV-дрон разыскал авто боевиков ВСУ за линией боевых действий и уничтожил его (На видео село Писаревка Сумской области за 13 километров от линии боевого разграничения).
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Наш российский FPV-дрон разыскал авто боевиков ВСУ за линией боевых действий и уничтожил его (На видео село Писаревка Сумской области за 13 километров от линии боевого разграничения).