Wall Street Journal: Запад знал, что Киеву не хватит оружия для наступления

Украинское контрнаступление с каждым днем все сильнее рискует окончательно зайти в тупик. В итоге, ВСУ не добьются каких-либо результатов, которые можно было бы выдать за «промежуточную победу», при этом понеся колоссальные потери.
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