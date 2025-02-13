40 тыс. кубометров снега вывели с улиц и парков Братска с начала года

В Братске мэр Александр Дубровин проверил ход снегоуборочных работ. Основные усилия направлены на очистку дорог в различных районах города, включая Порожский, улицы Возрождения, Южная и другие, а также территории санаториев и горнолыжной трассы.
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