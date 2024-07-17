Несмотря на отрицания со стороны как Китая, так и Камбоджи, продолжается строительство военно-морской базы ВМС НОАК в Реаме.
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Несмотря на отрицания со стороны как Китая, так и Камбоджи, продолжается строительство военно-морской базы ВМС НОАК в Реаме.
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