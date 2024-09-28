Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Как Елизавета Петровна решила голландских коров завести, а подданные их по дороге потеряли

Как Елизавета Петровна решила голландских коров завести, а подданные их по дороге потеряли

Русская безалаберность – величина постоянная. Такое ощущение, что она не зависит ни от чего и даже если какое-то дело делается по прямому приказу главы государства, обязательно возможны сюрпризы и неожиданности, как это получилось с голландскими коровами для Елизаветы Петровны.

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