Как Елизавета Петровна решила голландских коров завести, а подданные их по дороге потеряли

Русская безалаберность – величина постоянная. Такое ощущение, что она не зависит ни от чего и даже если какое-то дело делается по прямому приказу главы государства, обязательно возможны сюрпризы и неожиданности, как это получилось с голландскими коровами для Елизаветы Петровны.