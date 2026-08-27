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Фанаты Бузовой словно сами создают её образ: почему ей дарят короны, коней и дорогие украшения — и как эти подарки становятся частью её публичной истории

Фанаты Бузовой словно сами создают её образ: почему ей дарят короны, коней и дорогие украшения — и как эти подарки становятся частью её публичной истории

В Якутске для Ольги Бузовой однажды сделали подарок, который сложно было просто принять и убрать дома на полку.

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