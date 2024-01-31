Китай и США создали рабочую группу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

Пекин, 30 января /Синьхуа/ -- Член Госсовета КНР Ван Сяохун во вторник в Пекине провел встречу с американской межведомственной делегацией во главе с заместителем помощника президента США, заместителем советника по национальной безопасности Джен Даскал.
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