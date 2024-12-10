Ирина Баракат: «Сейчас все не так страшно, как было»

После государственного переворота в Сирии сменилась власть. О развитии событий нам рассказала петербурженка, у которой в этой стране остались друзья и родственники Напомним, что Ирина Баракат родилась в Одессе.
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