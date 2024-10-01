Врач Шахвеледов посоветовал ограничить детей в использовании гаджетов, чтобы сохранить их зрение

Родителям стоит уделять больше внимания сохранению зрения детей. Об этом «Мир24» рассказал врач-педиатр Рамил Шахвеледов, заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники ГБУЗ Московской области «Видновская КБ» и заместитель председателя Союза молодых врачей Московской области.
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