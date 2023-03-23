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Таможня КНР: поставки платины из РФ в Китай в январе-феврале выросли в 279 раз

Таможня КНР: поставки платины из РФ в Китай в январе-феврале выросли в 279 раз

Экспорт платины из России в Китай в январе-феврале 2023 вырос в 279 раз в физическом выражении (с 5,99 кг до 1,67 т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в денежном выражении поставки этого металла увеличились с $0,2 млн до $53 млн.

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