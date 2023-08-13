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«Бавария» Тухеля не выиграла ни одного кубкового матча и взяла 1 трофей из 4 возможных

«Бавария» Тухеля не выиграла ни одного кубкового матча и взяла 1 трофей из 4 возможных

49-летний немец был назначен на пост главного тренера мюнхенской команды 24 марта. 4 апреля «Бавария» потерпела поражение от «Фрайбурга» (1:2) и вылетела из Кубка Германии.

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