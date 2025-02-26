Зимний фестиваль спорта и культуры БРИКС+ Москва в парке «Ходынское поле»

22 февраля в парке Ходынское поле прошел Зимний фестиваль спорта и культуры БРИКС+ Москва. Мероприятие стало частью большой платформы для культурного обмена и укрепления дружеских связей между странами БРИКС+.
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