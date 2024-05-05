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Айдар Галимовның кызы Айгизә: «Әни булу ул бик катлаулы эш

Айдар Галимовның кызы Айгизә: «Әни булу ул бик катлаулы эш. Әмма син аны булдырдың… Мин университетны укып бетермичә киткәч, ничек кәефең кырылганын хәтерлисеңме? Мин сине аңлыйм.

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