Рецепт ароматного плова на костре: пальчики оближешь

Плов на природе – это отличный способ разнообразить свой отдых и порадовать близких вкусным блюдом. Вот рецепт плова на костре:Ингредиенты Рис – 500 г Мясо (баранина, говядина или курица) – 500 г Морковь – 2-3 шт.
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