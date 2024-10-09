Рецепт ароматного плова на костре: пальчики оближешь

Плов на природе – это отличный способ разнообразить свой отдых и порадовать близких вкусным блюдом. Вот рецепт плова на костре:Ингредиенты Рис – 500 г Мясо (баранина, говядина или курица) – 500 г Морковь – 2-3 шт.