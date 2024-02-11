Крупная азиатская страна захотела вернуться на российский рынок

Южная Корея хочет оставить за собой право в будущем работать на российском рынке. О нежелании крупного в прошлом партнера отказываться от наработанных связей рассказал в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.
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