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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рыбакина о том, что у Казахстана теперь есть первая ракетка мира: «Исторический момент. Я с гордостью представляю Казахстан»

Елена Рыбакина ответила на вопрос, что ее восхождение на первую строчку рейтинга значит для Казахстана.

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