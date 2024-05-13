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Токио считает неуместным заявления США о связи атомных бомбардировок с окончанием войны

Токио считает неуместным заявления США о связи атомных бомбардировок с окончанием войны

Министр иностранных дел страны Ёко Камикава отметила, что применение ОМУ несовместимым с духом гуманизма, который является идеологической основой международного права Заявления представителей американских властей о том, что осуществленные США атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки положили конец Второй мировой войне, неуместны.

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