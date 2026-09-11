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Царьград

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В Свердловской области не выпустили за рубеж лес с опасным усачом

В Свердловской области не выпустили за рубеж лес с опасным усачом

Инспекторы Россельхознадзора не допустили вывоз из Свердловской области партий древесины, заражённой карантинным вредителем.

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