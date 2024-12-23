«Путь к диалогу человека с Богом открыт каждому»

В чем в сущности своей различаются восточная и западная ветви христианства? Почему православие Востока оказалось более свободолюбивым, нежели католичество Запада? Может ли православие ярче проявлять себя в идейной и социальной жизни России? Об этом мы разговариваем с и.
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