Последние новости

32 446 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    красножопый, соври ещё чё-нидьЗападу придется у...
  • Евгения Болотова
    зелен, зелен ещё - не дорос до Байдена...Ход конём Зеленск...
  • ludmila Cernega
    Смешной этот Ваннер.....можно подумать, что Москва выдумала то, что открыто декларирует США, ...еще один дурак с Запа...Корреспондент Wel...

«Защиты нет!» Новые БПЛА российской армии превратились в катастрофу для ВСУ

«Защиты нет!» Новые БПЛА российской армии превратились в катастрофу для ВСУ

В Киеве так долго и вдохновенно вещали о «коренном переломе» в ходе боевых действий, который всенепременно наступит, как только ВСУ будут «в достаточной мере» насыщены западным оружием и боевой техникой, что умудрились проморгать перелом настоящий.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх