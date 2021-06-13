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Мини-футбол. Чемпионат России. Финал. Первые матчи. «Синара» победила «Тюмень», «Норильский никель» обыграл КПРФ

13 июня прошли первые финальные матчи чемпионата России по мини-футболу. «Синара» победила «Тюмень» (6:2), «Норильский никель» обыграл КПРФ в первом матче за третье место (5:3).

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