🇷🇺✈️Момент нанесения удара объёмно-детонирующей авиабомбой ОДАБ-1500 по опорному пункту боевиков ВСУ на одном из направлений СВО❗️💥 #ФАБ #Прилет #ВСУ #СВО.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺✈️Момент нанесения удара объёмно-детонирующей авиабомбой ОДАБ-1500 по опорному пункту боевиков ВСУ на одном из направлений СВО❗️💥 #ФАБ #Прилет #ВСУ #СВО.