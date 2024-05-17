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★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

🇷🇺✈️Момент нанесения удара объёмно-детонирующей авиабомбой ОДАБ-1500 по опорному пункту боевиков ВСУ на одном из направлений СВО❗️💥 #ФАБ #Прилет #ВСУ #СВО.

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