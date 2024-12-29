Эксперт объяснил причину прекращения поставок «Газпрома» в Молдавию

«Газпром» прекратит поставки в Молдавию с 1 января из-за неурегулированного долга перед компанией со стороны Кишинева, заявил «Звезде» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
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