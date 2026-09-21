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Царьград

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Джорджа Мелони анонсировала ограничения для иностранных учеников

Джорджа Мелони анонсировала ограничения для иностранных учеников

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что правительство внесет на рассмотрение меры по ограничению числа иностранных учеников в школах и запрету ношения никаба и бурки.

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